Secondo shutout consecutivo per il portiere dell'HCAP KEY

Grazie anche al secondo shutout consecutivo di Wuethrich l'Ambrì si è imposto 1-0 ai rigori a Berna.

SwissTXT Swisstxt

I biancoblù sono rimasti a -6 dal decimo posto, occupato ora dal Bienne, ma hanno accorciato a -3 dal Kloten dodicesimo.

Scesi in pista con la stessa formazione che aveva battuto lo Zugo i biancoblù hanno offerto un'ottima prestazione difensiva, ma soprattutto nella prima metà di partita hanno sprecato qualche occasione di troppo. Nel finale è invece salito in cattedra il portiere leventinesi, risultato imbattibile anche negli shootout che hanno deciso il match.