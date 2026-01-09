  1. Clienti privati
Hockey L'Ambrì sbanca Berna ai rigori

Swisstxt

9.1.2026 - 22:26

Secondo shutout consecutivo per il portiere dell'HCAP
Secondo shutout consecutivo per il portiere dell'HCAP
KEY

Grazie anche al secondo shutout consecutivo di Wuethrich l'Ambrì si è imposto 1-0 ai rigori a Berna.

SwissTXT

09.01.2026, 22:26

09.01.2026, 22:28

I biancoblù sono rimasti a -6 dal decimo posto, occupato ora dal Bienne, ma hanno accorciato a -3 dal Kloten dodicesimo.

Scesi in pista con la stessa formazione che aveva battuto lo Zugo i biancoblù hanno offerto un'ottima prestazione difensiva, ma soprattutto nella prima metà di partita hanno sprecato qualche occasione di troppo. Nel finale è invece salito in cattedra il portiere leventinesi, risultato imbattibile anche negli shootout che hanno deciso il match.

