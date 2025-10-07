  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ambrì, che fare? L'era Duca-Cereda ad un bivio? Lombardi avrebbe incontrato un coach disoccupato

Swisstxt

7.10.2025 - 18:57

Allenatore e DS
Allenatore e DS
freshfocus

Il momento è di quelli davvero complicati dalle parti della Gottardo Arena.

,

SwissTXT, Igor Sertori

07.10.2025, 18:57

07.10.2025, 19:52

L'Ambrì ha perso 10 delle 12 partite finora disputate e ha solo due punti di vantaggio sull'ultima in classifica, l'Ajoie. Una situazione critica, ma non disperata.

I Biancoblù hanno già perso otto volte di fila in passato, per poi vincere la Coppa Spengler, nel 2022. Ma questa è ormai storia.

La crisi del presente ha portato alla più grande agitazione dall'inizio del mandato di Paolo Duca e Luca Cereda.

Dopo 9 anni è necessario un cambiamento? Forse.

Sembra che ad Ambrì si starebbe pensando ad un avvicendamento in panchina e forse dietro la scrivania.

Stando a quanto riporta «Watson.ch», infatti, Lombardi si sarebbe incontrato nella serata di ieri con Christian Dubé, discutendo di un suo possibile insediamento nell’eventuale doppia funzione di allenatore e direttore sportivo.

Dell’appuntamento, che nelle intenzioni doveva restare segreto, è però presto giunta voce anche agli attuali coach e DS, che (eufemismo) non l’avrebbero presa benissimo.

E ora che succederà? Si attendono risposte.

I più letti

Bertolucci critica duramente Sinner e i suoi colleghi: «Si lamentano, ma sono ingordi»
Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
Damiano David conquista il pubblico di Zurigo, ecco com'è andato il suo show

Video correlati

Brignone:

Brignone: "Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare"

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: "Tornerò a sciare solo riuscirò a essere competitiva, solo se il mio corpo tornerà quello di un'atleta".

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone:

Brignone: "Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare"

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Champions Hockey League. Zurigo e Zugo sconfitti, ma ancora in gara per qualificarsi

Champions Hockey LeagueZurigo e Zugo sconfitti, ma ancora in gara per qualificarsi

NHL. McDavid rinnova con gli Edmonton Oilers

NHLMcDavid rinnova con gli Edmonton Oilers

Dopo il cacciato Jussi Tapola. Sarà Heinz Ehlers a guidare il Berna

Dopo il cacciato Jussi TapolaSarà Heinz Ehlers a guidare il Berna