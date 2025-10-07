Allenatore e DS freshfocus

Il momento è di quelli davvero complicati dalle parti della Gottardo Arena.

L'Ambrì ha perso 10 delle 12 partite finora disputate e ha solo due punti di vantaggio sull'ultima in classifica, l'Ajoie. Una situazione critica, ma non disperata.

I Biancoblù hanno già perso otto volte di fila in passato, per poi vincere la Coppa Spengler, nel 2022. Ma questa è ormai storia.

La crisi del presente ha portato alla più grande agitazione dall'inizio del mandato di Paolo Duca e Luca Cereda.

Dopo 9 anni è necessario un cambiamento? Forse.

Sembra che ad Ambrì si starebbe pensando ad un avvicendamento in panchina e forse dietro la scrivania.

Stando a quanto riporta «Watson.ch», infatti, Lombardi si sarebbe incontrato nella serata di ieri con Christian Dubé, discutendo di un suo possibile insediamento nell’eventuale doppia funzione di allenatore e direttore sportivo.

Dell’appuntamento, che nelle intenzioni doveva restare segreto, è però presto giunta voce anche agli attuali coach e DS, che (eufemismo) non l’avrebbero presa benissimo.

E ora che succederà? Si attendono risposte.