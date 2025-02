Brendan Perlini Ti-Press

In vista della postseason il Losanna si è rinforzato con Brendan Perlini.

Swisstxt

Arrivato dallo Spartak Mosca (solo un assist in 4 partite di KHL), il 28enne canado-britannico conosce già la NL per aver giocato con l'Ambrì nel 2021 (16 punti in 21 match). -E' la cocaina la sostanza che ha fatto fallire il controllo antidoping dello scorso dicembre a Miro Aaltonen. Sospeso provvisoriamente dal 17 gennaio e nel frattempo svincolatosi di comune accordo dal Kloten, l’attaccante finlandese potrebbe tornare sul ghiaccio tra soli 5 giorni visto che gli è stata comminata una squalifica di un mese e una multa di 1000 franchi.