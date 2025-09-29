  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey L'HCL recupera Zanetti appena in tempo per il derby di martedì

Swisstxt

29.9.2025 - 14:25

In gruppo
In gruppo
rsi.ch

Dopo un weekend in crescendo, in cui ha ottenuto tre punti dopo due prestazioni incoraggianti, il Lugano si appresta ad affrontare il primo derby stagionale con maggiore fiducia nei suoi mezzi.

SwissTXT

29.09.2025, 14:25

29.09.2025, 14:33

Tomas Mitell sembra intenzionato a confermare il line-up della vittoriosa trasferta di Rapperswil.

L'unico cambiamento potrebbe coinvolgere Marco Zanetti, recuperato dall'infortunio e che ha svolto l'allenamento odierno entrando nelle rotazioni della 4a linea.

«Sono contento dei progressi, ma non è che abbiamo molti punti più di loro in classifica, possiamo trovare più costanza», ha detto l'allenatore svedese.

Leventinesi ultimi. Ambrì sconfitto pure a Friborgo, il Lugano espugna il Rapperswil

Leventinesi ultimiAmbrì sconfitto pure a Friborgo, il Lugano espugna il Rapperswil

I più letti

Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
È normale? Ecco come Trump sta infrangendo le regole senza ritegno e in pubblico
Il principe Harry parla di «sabotaggi» nel suo riavvicinamento al padre re Carlo

Altre notizie

In vista del derby. Cereda prova Joly in linea con i due Landry

In vista del derbyCereda prova Joly in linea con i due Landry

Hockey. Simon Knak firma per 5 anni a Zurigo

HockeySimon Knak firma per 5 anni a Zurigo

Hockey. Rohrer torna a Zurigo dopo aver lasciato il camp dei Montréal Canadiens

HockeyRohrer torna a Zurigo dopo aver lasciato il camp dei Montréal Canadiens