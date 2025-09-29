In gruppo rsi.ch

Dopo un weekend in crescendo, in cui ha ottenuto tre punti dopo due prestazioni incoraggianti, il Lugano si appresta ad affrontare il primo derby stagionale con maggiore fiducia nei suoi mezzi.

Tomas Mitell sembra intenzionato a confermare il line-up della vittoriosa trasferta di Rapperswil.

L'unico cambiamento potrebbe coinvolgere Marco Zanetti, recuperato dall'infortunio e che ha svolto l'allenamento odierno entrando nelle rotazioni della 4a linea.

«Sono contento dei progressi, ma non è che abbiamo molti punti più di loro in classifica, possiamo trovare più costanza», ha detto l'allenatore svedese.