Il comitato organizzativo ha comunicato la quinta squadra che parteciperà alla Coppa Spengler 2025.

Si tratta dell’IFK Helsinki, che segue Davos, Team Canada, Friborgo e Sparta Praga.

I finlandesi, sette volte campioni in patria, saranno al via del torneo per la quarta volta nella loro storia dopo il 1994, il 1995 e il 2022.