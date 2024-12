Il Friborgo ha conquistato il suo primo trofeo della storia sollevando al cielo la Coppa Spengler. KEYSTONE

Il Friborgo ha conquistato il suo primo trofeo della storia sollevando al cielo la Coppa Spengler.

SwissTXT Swisstxt

I burgundi hanno piegato per 7-2 gli Straubing Tigers in una finale senza storia.

Giunti alla quinta partita in altrettanti giorni e parsi non avere più benzina per ambire al colpo grosso, i tedeschi hanno faticato a contrastare i friborghesi, portatisi sul 4-1 già al 9'38'' grazie ai gol di De la Rose, Lilja, Marchon e Bertschy.

A quel punto più tranquilli e freschi, i Dragoni hanno tenuto a debita distanza i rivali, abbellendo il punteggio con Brennan, Vey e Borgman.