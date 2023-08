Calvin Thuerkauf KEY

D'intesa con Mark Arcobello, che ha portato la C sulla maglia negli ultimi tre campionati, lo staff tecnico del Lugano ha designato Calvin Thuerkauf quale nuovo capitano della squadra.

Un privilegio che il 26enne attaccante, approdato in riva al Ceresio due anni fa, si è guadagnato grazie alle sue «qualità tecniche, atletiche e caratteriali», come si legge nel comunicato. «Calvin ha raccolto e vinto con coraggio la sfida di lasciare la sua comfort zone a Zugo per ritagliarsi un ruolo centrale nell’HCL, integrandosi perfettamente nella nuova realtà». A testimoniarlo, il rinnovo fino al 2029.

Swisstxt