Sull'invito alla Casa Bianca La capitana della squadra USA di hockey contro Trump: «Battuta di cattivo gusto»

Gregoire Galley

26.2.2026

Hilary Knight (a destra) si è rammaricata mercoledì che una battuta «di cattivo gusto» del presidente Trump abbia oscurato il successo olimpico della sua squadra in Italia.
Hilary Knight (a destra) si è rammaricata mercoledì che una battuta «di cattivo gusto» del presidente Trump abbia oscurato il successo olimpico della sua squadra in Italia.
ats

Hilary Knight, la capitana della squadra femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, incoronata campione olimpico a Milano-Cortina 2026, si è rammaricata che una battuta «di cattivo gusto» del presidente Donald Trump abbia oscurato il successo della sua squadra in Italia.

,

Igor Sertori, Agence France-Presse

26.02.2026, 16:46

26.02.2026, 17:05

«Ho pensato che fosse una battuta di cattivo gusto, che purtroppo mette in ombra il successo delle donne che hanno vinto l'oro alle Olimpiadi», ha detto la giocatrice e capitana della Nazionale statunitense Hilary Knight alla ESPN.

Domenica, poco dopo la finale olimpica maschile, vinta dagli Stati Uniti sul Canada - la squadra femminile aveva vinto la sua quattro giorni prima -, Donald Trump ha chiamato i giocatori e li ha invitati alla Casa Bianca.

Ma durante conversazione, trasmessa sui social media, ha aggiunto: «Devo dirvi che dovremo invitare anche la squadra femminile, altrimenti credo che probabilmente verrei messo sotto impeachment».

Queste osservazioni hanno suscitato risate tra i suoi ascoltatori, ma Knight ha preferito sottolineare il «sostegno» esistente tra le due squadre: «I ragazzi sono stati messi in una situazione scomoda, penso che sia anormale che sia stato preso questo punto di vista che fa dimenticare il legame tra le due squadre».

Le ragazze hanno declinato l'invito

La squadra maschile è stata quindi accolta martedì in pompa magna alla Casa Bianca e poi al Congresso per il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione da parte del presidente, mentre la squadra femminile ha declinato l'invito, adducendo problemi di «programmazione».

Almeno cinque membri della squadra maschile, tuttavia, non hanno partecipato al ricevimento e sono tornati direttamente alle loro franchigie NHL.

Swayman: «La squadra maschile avrebbe dovuto reagire diversamente»

Il portiere dei Bruins Jeremy Swayman, citato dal «New York Post», ha ammesso che la squadra maschile «avrebbe dovuto reagire in modo diverso» alla battuta di Trump.

«Siamo molto entusiasti per la squadra femminile», ha detto. «Abbiamo molto rispetto per loro. Condividere con loro la medaglia d'oro è qualcosa di cui saremo eternamente grati». 

La capitana della squadra USA di hockey contro Trump: «Battuta di cattivo gusto»

