Rockets Ti-Press

Era oggettivamente difficile chiedere ai Bellinzona Rockets di sbloccarsi proprio contro la capolista GCK Lions.

E non è un caso che alla vigilia vi fossero già 10 punti di scarto: la differenza tra i valori in gioco ha trovato conferma nell’inappellabile 9-3 con cui si è chiuso lo scontro diretto andato in scena al Centro Sportivo. Messi sotto sin dai primi minuti (3-0 al 13’02»), Pastori e compagni hanno trovato gli unici sussulti di serata a giochi ampiamente compromessi, grazie a Cavalleri ed Hedlund (doppietta).

Swisstxt