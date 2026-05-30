I nordici, che vanno così a caccia del loro quinto titolo, hanno battuto per 4-2 il Canada grazie soprattutto a un ottimo secondo tempo in cui sono cadute tre reti nel giro di 12'01» che hanno fissato il risultato. Nel primo periodo Thomas e Holloway avevano risposto al punto di apertura di Puistola, mandando alla pausa sul 2-1 un Canada che appariva in pieno controllo sul match. Tra il 21' e il 33' però, Barkov, Helenius e Raty hanno ribaltato il punteggio, che non è più cambiato nemmeno nell'assalto finale nordamericano.