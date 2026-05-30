  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali hockey La Finlandia mette il Canada al tappeto e attende la Svizzera in finale

SDA

30.5.2026 - 22:27

Rimbalzato su un muro finlandese: il canadese Connor Brown non ha successo e perde la semifinale dei Mondiali contro la Finlandia
Rimbalzato su un muro finlandese: il canadese Connor Brown non ha successo e perde la semifinale dei Mondiali contro la Finlandia
Keystone

L'avversario della Svizzera nella finale del Campionato del Mondo è la Finlandia. I nordici hanno sconfitto i favoriti canadesi per 4:2.

,

Keystone-SDA, Redazione blue Sport

30.05.2026, 22:27

30.05.2026, 22:42

Il Canada, campione del mondo dei record, deve continuare ad aspettare il suo 29° titolo mondiale: l'ultimo risale al 2023.

I nordamericani, che a Friburgo hanno chiuso il Gruppo B senza sconfitte, sono stati troppo vulnerabili contro la Finlandia, soprattutto in difesa.

Nel terzo centrale, i finlandesi hanno trasformato un vantaggio di 1:2 in un vantaggio di 4:2 nel giro di dodici minuti. Questa volta sono stati gli attaccanti della NHL a fare la differenza decisiva. Il capitano dei Florida Panthers Aleksander Barkov ha pareggiato dopo soli 49 secondi dalla ripresa, Konsta Helenius (Buffalo) e Aatu Raty (Vancouver) hanno ribaltato la situazione al 32° e 33° minuto.

I canadesi hanno esercitato una maggiore pressione nel periodo finale e hanno avuto anche alcune buone occasioni. Nel complesso, però, i finlandesi hanno ottenuto una vittoria relativamente sicura.

La Finlandia è alla finale del Campionato del mondo per la 14a volta. Ha vinto il titolo mondiale quattro volte, l'ultima quattro anni fa in casa a Tampere, con una vittoria ai supplementari per 4:3 contro il Canada.

Mondiali. Missione Oro: la Svizzera schianta la Norvegia 6-0 e vola in finale!

MondialiMissione Oro: la Svizzera schianta la Norvegia 6-0 e vola in finale!

Domani affronterà la Svizzera delle meraviglie. 

I più letti

Barbara d’Urso vicina alla Rai: arriva la conferma ufficiale
Matt Damon senza parole. Ecco cosa faceva Anne Hathaway sul set di «The Odyssey»
La salute di Mette-Marit peggiora, il principe Haakon: «Sono molto preoccupato»
Cosa dicono i dati AVS e AI? I pensionati sposati perdono migliaia di franchi e i problemi maggiori devono ancora arrivare
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»

Video di sport

Il PSG batte l'Arsenal ai rigori

Il PSG batte l'Arsenal ai rigori

Per il secondo anno consecutivo è ancora il PSG ad alzare il trofeo della Champions League.

30.05.2026

Il percorso delle stelle della Nazionale svizzera dall'hotel all'arena

Il percorso delle stelle della Nazionale svizzera dall'hotel all'arena

30.05.2026

Suri: «Timo Meier se l'è cavata con un occhio nero»

Suri: «Timo Meier se l'è cavata con un occhio nero»

29.05.2026

Il PSG batte l'Arsenal ai rigori

Il PSG batte l'Arsenal ai rigori

Il percorso delle stelle della Nazionale svizzera dall'hotel all'arena

Il percorso delle stelle della Nazionale svizzera dall'hotel all'arena

Suri: «Timo Meier se l'è cavata con un occhio nero»

Suri: «Timo Meier se l'è cavata con un occhio nero»

Più video

Altri dalla sezione

Svizzera-Norvegia 6:0. Jan Cadieux furioso con la panchina avversaria: «Mancano di classe e rispetto»

Svizzera-Norvegia 6:0Jan Cadieux furioso con la panchina avversaria: «Mancano di classe e rispetto»

Le reazioni dopo Svizzera-Norvegia. Bertschy: «La sensazione è fantastica: ma c'è un'altra partita da vincere», Andrighetto: «Ricaricarsi è fondamentale»

Le reazioni dopo Svizzera-NorvegiaBertschy: «La sensazione è fantastica: ma c'è un'altra partita da vincere», Andrighetto: «Ricaricarsi è fondamentale»

Alcuni ci vanno a piedi. La Nazionale svizzera vive quasi sul ghiaccio: ecco il (brevissimo) tragitto per raggiungere la pista

Alcuni ci vanno a piediLa Nazionale svizzera vive quasi sul ghiaccio: ecco il (brevissimo) tragitto per raggiungere la pista

Hockey. Ecco perché la Norvegia non è da sottovalutare per la Svizzera

HockeyEcco perché la Norvegia non è da sottovalutare per la Svizzera

Mondiali di hockey. Reto Suri allerta la Svizzera: «La Norvegia è forte dal punto di vista del gioco»

Mondiali di hockeyReto Suri allerta la Svizzera: «La Norvegia è forte dal punto di vista del gioco»