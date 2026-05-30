Rimbalzato su un muro finlandese: il canadese Connor Brown non ha successo e perde la semifinale dei Mondiali contro la Finlandia Keystone

L'avversario della Svizzera nella finale del Campionato del Mondo è la Finlandia. I nordici hanno sconfitto i favoriti canadesi per 4:2.

Keystone-SDA, Redazione blue Sport SDA

Il Canada, campione del mondo dei record, deve continuare ad aspettare il suo 29° titolo mondiale: l'ultimo risale al 2023.

I nordamericani, che a Friburgo hanno chiuso il Gruppo B senza sconfitte, sono stati troppo vulnerabili contro la Finlandia, soprattutto in difesa.

Nel terzo centrale, i finlandesi hanno trasformato un vantaggio di 1:2 in un vantaggio di 4:2 nel giro di dodici minuti. Questa volta sono stati gli attaccanti della NHL a fare la differenza decisiva. Il capitano dei Florida Panthers Aleksander Barkov ha pareggiato dopo soli 49 secondi dalla ripresa, Konsta Helenius (Buffalo) e Aatu Raty (Vancouver) hanno ribaltato la situazione al 32° e 33° minuto.

I canadesi hanno esercitato una maggiore pressione nel periodo finale e hanno avuto anche alcune buone occasioni. Nel complesso, però, i finlandesi hanno ottenuto una vittoria relativamente sicura.

La Finlandia è alla finale del Campionato del mondo per la 14a volta. Ha vinto il titolo mondiale quattro volte, l'ultima quattro anni fa in casa a Tampere, con una vittoria ai supplementari per 4:3 contro il Canada.

Domani affronterà la Svizzera delle meraviglie.