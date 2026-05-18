La Nazionale svizzera di hockey dà spettacolo nella terza partita del Mondiale contro la Germania e, davanti a un pubblico di casa in delirio, supera nettamente i tedeschi per 6-1.

Redazione blue Sport Antonio Fontana

La Germania non è decisamente più una bestia nera per la Svizzera. Dopo un secondo tempo da applausi, la squadra di Jan Cadieux ha conquistato senza difficoltà il terzo successo in altrettante partite nel Mondiale casalingo.

Nel periodo centrale sono saltati tutti gli argini. Nel giro di dodici minuti e mezzo, gli svizzeri hanno combinato quasi senza sforzo, infilando una difesa tedesca sempre più in difficoltà.

Va detto che gli avversari hanno dato una generosa mano di vicinato, con errori difensivi da brividi.

Partita stappata nel secondo periodo

Ad aprire le danze, al 26’, è stato Denis Malgin con una rete in inferiorità numerica.

Con un uomo in meno, Roman Josi, Nico Hischier e lo stesso Malgin hanno attraversato la difesa tedesca come fosse burro, fino a permettere all’attaccante degli ZSC Lions di ritrovarsi davanti alla porta spalancata, seppur da posizione defilata.

La rete di Malgin che ha sbloccato l'incontro 18.05.2026

Meno di tre minuti più tardi, il tedesco Kai Wissmann, da ultimo uomo, si è letteralmente impappinato da solo ed è inciampato. Sven Andrighetto ha ringraziato firmando il 2-0.

Un gol dopo l'altro

Nel giro di pochi minuti sono poi arrivati altri tre gol, firmati da Christoph Bertschy, Nico Hischier e Roman Josi.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

Nel terzo periodo, Sven Andrighetto ha trovato nuovamente la via del gol. A differenza dello scorso anno, quando contro la Germania aveva segnato quattro reti, questa volta si è accontentato di una doppietta.

Alla fine, per la Svizzera è maturata la vittoria più larga in un Mondiale contro la Germania dal 6-0 del 1937.

Leonardo Genoni, alla sua 50ª partita iridata, ha visto sfumare lo shutout soltanto a quattro minuti dalla sirena.

I tedeschi avevano resistito nel primo periodo

Per poco più di un tempo, la Germania si era mostrata nettamente migliorata rispetto alla deludente prestazione contro la Lettonia, persa per 2-0. Hanno mantenuto alta l'intensità e tenuto testa agli elvetici.

L’ex allenatore campione con Lugano e ZSC, Harold Kreis, ormai sotto forte pressione, ha reagito cambiando portiere: al posto dell’esperto estremo difensore della NHL Philipp Grubauer è entrato Jonas Stettmer, all'esordio in Nazionale.

Per il debuttante, però, la serata si è trasformata in un’amara prima volta.