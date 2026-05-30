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Alcuni ci vanno a piedi La Nazionale svizzera vive quasi sul ghiaccio: ecco il (brevissimo) tragitto per raggiungere la pista

Michael Wegmann

30.5.2026

Il percorso delle stelle della Nazionale svizzera dall'hotel all'arena

Il percorso delle stelle della Nazionale svizzera dall'hotel all'arena

30.05.2026

Una particolarità di questo Mondiale casalingo per le stelle della Nazionale svizzera di hockey è anche la distanza ridottissima tra l’hotel e lo stadio. Alcuni giocatori percorrono i 350 metri in autobus, altri a piedi. blue News ha seguito il tragitto quotidiano di Josi e compagni.

,

Julian Barnard, Luca Betschart

30.05.2026, 12:15

30.05.2026, 12:57

Da circa due settimane e mezzo, la Nazionale svizzera di hockey alloggia all’hotel Mercure Zürich City, ad Altstetten. Una sistemazione che si trova a pochi passi dalla Swiss Life Arena: tra l’albergo e lo stadio ci sono appena 350 metri.

Nei giorni di partita, ogni giocatore può decidere autonomamente come raggiungere l’arena: a piedi oppure in autobus.

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C’è però una regola da rispettare. «Chi va a piedi deve arrivare al più tardi contemporaneamente al bus. La procedura resta sempre la stessa e viene adattata di volta in volta all’orario d’inizio della partita», spiega a blue Sport Finn Sulzer, responsabile media della Nazionale.

Ognuno può scegliere come spostarsi

La scelta dipende dalla routine personale di ciascun giocatore.

«Le ragioni sono diverse: alcuni preferiscono ad esempio una preparazione un po’ più tranquilla prima della partita e vogliono arrivare prima sul posto, altri desiderano evitare il grande afflusso di tifosi attorno allo stadio», aggiunge Sulzer.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

Chissà che anche questo trasferimento così semplice non abbia contribuito al percorso fin qui perfetto della Svizzera nel Mondiale casalingo. Dopo otto vittorie in otto partite, di motivi per cambiare non ce ne sono.

E così, anche prima della nona uscita, ogni giocatore deciderà da sé come coprire il breve tragitto verso lo stadio.

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