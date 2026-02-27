Alcuni ci vanno a piedi La Nazionale svizzera vive quasi sul ghiaccio: ecco il (brevissimo) tragitto per raggiungere la pista

Una particolarità di questo Mondiale casalingo per le stelle della Nazionale svizzera di hockey è anche la distanza ridottissima tra l’hotel e lo stadio. Alcuni giocatori percorrono i 350 metri in autobus, altri a piedi. blue News ha seguito il tragitto quotidiano di Josi e compagni.