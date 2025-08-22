  1. Clienti privati
Non ci fu aggressione sessuale La procura non ricorre contro l'assoluzione di Formenton

Sara Matasci

22.8.2025

Alex Formenton
Alex Formenton
tipress

L’ex biancoblù e altri quattro ex compagni della Nazionale giovanile canadese di hockey erano stati prosciolti, il 24 luglio, dall’accusa di aver aggredito sessualmente una ragazza nel 2018.

SwissTXT

22.08.2025, 11:27

La procura non ricorrerà contro l’assoluzione pronunciata il 24 luglio da un tribunale canadese nei confronti dell’ex biancoblù Alex Formenton e di quattro suoi ex compagni di nazionale giovanile (Michael McLeod, Dillon Dubé, Carter Hart e Cal Foote).

Lo riporta il sito della RSI, ricordando che erano stati tutti accusati di aver aggredito sessualmente una ragazza in una camera di albergo nel 2018.

Lo ha reso noto il legale dell’ex giocatore dell’Ambrì, Daniel Brown, informato di questa decisione della magistratura. Maria Carroccia, giudice della Corte superiore dell’Ontario, aveva ritenuto poco credibile e affidabile la testimonianza della presunta vittima.

