25 ottobre 1997: con lo striscione «Todd: We still believe in you» i tifosi della Curva Nord hanno accolto Todd Elik. Questo dopo che il giocatore canadese, nell'ultima partita in casa contro il Rapperswil, aveva mostrato il dito medio agli spettatori della curva nord, scusandosi poi in conferenza stampa. Indimenticato alla Resega, che gli ha dedicato il nome di un bar.
12 gennaio 2000: circa 500 tifosi si sono recati alla pista della Resega per festeggiare la loro squadra, l'HC Lugano, dopo il suo trionfale ritorno da Bratislava. I bianconeri conquistarono l'accesso alle semifinali di European Hockey League.
8 aprile 2003: il Lugano, davanti al suo pubblico, si laurea campione svizzero battendo in finale il Davos.
22 febbraio 2004: le maglie dei tre ex giocatori del Lugano Alfio Molina, Pat Schaffhauser e Sandro Bertaggia, da sinistra a destra, sono appese sotto le volte della Resega, mentre sullo schermo gigante appare Pat Schaffhauser, in diretta dagli Stati Uniti.
10 aprile 2004: la tristezza di Larry Huras (destra) e dei suoi giocatori è grande. Il Lugano, tra le mura di casa, perse la finale dei Playoff contro il Berna, che si laureò campione svizzero.
Il settimo uomo in pista: la Curva Nord, cuore pulsante della Resega.
13 aprile 2006: il coach Harold Kreis (destra) festeggia dentro la Resega in compagnia di Glen Metropolit il settimo titolo di campione svizzero dell'HC Lugano. I bianconeri, in una serie finale senza storia, sconfissero il Davos.
2019: i tifosi del Lugano salutano la partenza di Elvis Merzlikins, un portiere cresciuto sul ghiaccio della Resega, che oggi ha conquistato un posto d'onore in NHL.
Gli spettatori della Resega hanno avuto la fortuna, per 6 stagioni, di ammirare le gesta di uno dei giocatori più talentanti e funambolici che l'hockey europeo abbia mai partorito: Linus Klasen.
16 aprile 2018: forse la più grande amarezza nella storia della Resega. Il Lugano, in gara 7 tra le mura amiche, deve suo malgrado dichiararsi sconfitto. Lo Zurigo si laurea campione svizzero.
15 novembre 2018: la Corner Arena saluta e festeggia i 90 anni di Geo Mantegazza, ex presidente dell'HC Lugano, colui che lanciò il club verso la conquista di cinque titoli nazionali.
25 aprile 2025: inizia un nuovo corso. Da sinistra, Tomas Mitell, nuovo allenatore dell'HC Lugano, Stefan Hedlund, allenatore associato, e Janick Steinmann, direttore generale, durante la presentazione del nuovo staff tecnico dell'HC Lugano per la stagione 2025-2026 alla Cornèr Arena.
30 di ricordi dentro La Resega in immagini
Fu inaugurata il 23 settembre 1995. Un fiore all'occhiello per l'HC Lugano e al sua città. 30 anni di storia dell'hockey nazionale.
Già nel 1995 l'arena si distingueva come una fra le strutture più moderne e all'avanguardia in Svizzera.
Oggi, grazie agli interventi di ammodernamento, fra i quali la realizzazione delle aree hospitality, l'installazione di un moderno schermo gigante e la sostituzione dei seggiolini, l'arena conta 6'733 posti, dei quali 1'850 in piedi, in linea con gli impianti sportivi della regione.
Per Roberto Badaracco, capo del Dicastero cultura, sport ed eventi eventi della Città di Lugano «la Cornèr Arena non è soltanto un’infrastruttura sportiva, ma un patrimonio della nostra città: un luogo di sport e socializzazione che in 30 anni è diventato un punto di riferimento per l’intera regione».
Per Marco Werder, Chief Executive Officer dell’Hockey Club Lugano, «la Cornèr Arena risponde tuttora agli standard e alle necessità per la pratica dell’hockey su ghiaccio a livello professionistico. L’ormai prossima apertura dell’infrastruttura di Sigirino consentirà inoltre di ottimizzare su tre piste la disponibilità di ghiaccio per le diverse categorie della Sezione Giovanile».
La vera sfida riguarda il rimanere al passo con la concorrenza sul piano dell’intrattenimento e dei servizi, così che «lo spettatore possa vivere un’esperienza indimenticabile a 360 gradi».