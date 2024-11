Una maglia destinata a sparire Keystone

argento ai Mondiali di Praga.

La Nazionale di hockey non indosserà più a partire dal primo gennaio 2027 la classica maglia con scudo crociato che in questi anni ci siamo abituati ad ammirare e con la quale nel maggio scorso è stata conquistata la medaglia d’ Swiss Ice Hockey ha deciso di accettare la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale del 15 ottobre e, previa revisione della legge sulla protezione degli stemmi, di ridisegnare la maglia. Lo scorso dicembre l’IPI aveva citato in giudizio la SIHF per uso improprio dello stemma svizzero, riferendosi a una legge in vigore dal 2017.

