Ha fatto un grande sviluppo negli ultimi anni: Tyler Moy Keystone

A dieci giorni dall'inizio dei Mondiali in casa, la Nazionale svizzera sta lentamente prendendo forma. Ecco i vincitori e i perdenti dell'ultima settimana di allenamenti.

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Il 15 maggio la Svizzera darà il via ai Mondiali in casa con la rivincita finale contro gli Stati Uniti a Zurigo. L'Euro Hockey Tour in Svezia ha ancora tre partite di preparazione da disputare.

La scorsa settimana, la squadra del nuovo allenatore Jan Cadieux non ha convinto del tutto.

L'1-8 contro la Svezia è stato pesante, il 3-5 contro la Finlandia ha mostrato qualche progresso, mentre l’1-0 ai rigori contro la Repubblica Ceca - prima vittoria nell'Euro Hockey Tour dopo sette sconfitte - ha rappresentato almeno una chiusura più incoraggiante.

Saranno 25 i giocatori - presumibilmente tre portieri, otto difensori e tredici attaccanti - a comporre il roster per il Mondiale.

Alcuni si sono messi in evidenza la scorsa settimana, altri non sono riusciti a migliorare la propria posizione. Ecco tre promossi e tre bocciati, uno per reparto.

Portieri

Reto Berra: il grande protagonista della scorsa settimana è pronto a rimettere la tenuta rossocrociata.

Il 39enne zurighese ha avuto un ruolo decisivo nel primo titolo del Friburgo-Gottéron, firmando prestazioni di altissimo livello (92,92% di parate nella finale dei play-off) e venendo celebrato con entusiasmo.

Il tre volte vicecampione del mondo e olimpionico ha così staccato il biglietto per l'undicesimo Campionato del Mondo della sua carriera.

Stéphane Charlin: il 25enne ginevrino era stata una delle rivelazioni della scorsa stagione e aveva ben figurato anche come riserva di Leonardo Genoni all’ultimo Mondiale.

Dopo una semifinale di play-off poco convincente con il Servette, però, non è riuscito a lasciare il segno nemmeno con la Nazionale. Contro la Finlandia è stato sostituito dopo 27 minuti, incassando quattro reti su otto tiri.

Non ha superato il penultimo taglio.

Difensori

Dominik Egli: il 27enne turgoviese dà energia al gioco svizzero grazie alla sua spinta offensiva. Già presente nella squadra vicecampione del mondo lo scorso anno, aveva però disputato solo tre partite.

Questa volta potrebbe assumere un ruolo più rilevante, anche alla luce delle probabili assenze di Andrea Glauser (Friburgo), Michael Fora (Davos) e Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils), tre difensori abitualmente titolari.

L’eliminazione precoce di Janis Moser dai playoff NHL con Tampa Bay non gioca però a suo favore.

Simon Le Coultre: il 26enne di Neuchâtel, in forza al Servette, alterna buoni momenti a errori evidenti. Mostra a tratti il suo potenziale, ma evidenzia anche limiti a livello internazionale.

Contro Svezia e Repubblica Ceca, ad esempio, è stato più volte messo in difficoltà dagli avversari.

Attaccanti

Tyler Moy: un anno fa il 30enne californiano aveva realizzato il sogno di partecipare al suo primo Mondiale. Patrick Fischer aveva già sottolineato come l'attaccante dei Rapperswil-Jona Lakers sia tra quelli che si impegnano di più per guadagnarsi un posto in squadra.

Moy lo ha confermato anche nelle ultime settimane: dopo l'eliminazione nei quarti dei playoff, fermato da un infortunio alla gamba, ha rinunciato alle vacanze per volare negli Stati Uniti e lavorare con uno specialista.

Contro Finlandia e Repubblica Ceca è stato il miglior attaccante svizzero, mettendosi in luce con un gol di classe e un rigore realizzato con grande freddezza.

Théo Rochette: il 24enne svizzero-canadese ha firmato il secondo rigore nella sfida contro la Repubblica Ceca, decisivo per la vittoria. Per il resto, però, non è riuscito a sfruttare appieno il suo talento a livello internazionale.

In National League è un realizzatore affidabile, ma contro avversari di alto livello fatica a imporsi.

E per un giocatore che vive di gol, questo pesa. Il penalty trasformato potrebbe avergli permesso di restare nel gruppo per l'ultima fase di preparazione, ma la strada verso il primo Mondiale resta in salita.

Quintetto NHL

Sono ancora 29 i giocatori della formazione di Jan Cadieux. Philip Kurashev e Janis Moser potrebbero essere aggiunti dalla NHL. Quindi almeno quattro, forse cinque o sei giocatori dovranno ancora fare il salto di qualità.

Una cosa è chiara: insieme a Pius Suter (St. Louis Blues), che ha già partecipato all'Euro Hockey Tour la scorsa settimana, un quintetto proveniente dal Nord America - Josi (Nashville Predators), Hischier, Meier (entrambi New Jersey Devils) e Niederreiter (Winnipeg Jets) - è ora confermato come titolare fisso al Campionato del Mondo.

Il difensore Jonas Siegenthaler dei New Jersey Devils salterà i Mondiali, mentre c'è ancora speranza per Philipp Kurashev, attaccante dei San Jose Sharks. Attualmente si sta sottoponendo a esami medici. Anche Janis Moser, eliminato dai playoff NHL con i Tampa Bay Lightning lunedì sera, sarà probabilmente della partita.

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