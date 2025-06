Panthers KEY

La Coppa Stanley non si muove dalla Florida.

Se l’anno scorso ci era voluto il quarto match point per vincere la resistenza di Edmonton, stavolta i Panthers non si sono fatti pregare, chiudendo la pendenza alla prima occasione utile grazie al 5-1 di gara-6.

Grandissimi protagonisti, sul fronte locale, Sam Reinhart (autore di un esagerato poker, e in rete per la quarta partita di fila) così come il muro Sergei Bobrovsky, capitolato solo a giochi ampiamente fatti.

Dall’altra parte, invece, prosegue la maledizione canadese: sono 32 anni che il trofeo non varca il confine.