L'anno scorso Nino Niederreiter ha fatto parte della squadra svizzera che ha vinto l'argento ai Campionati del Mondo in Repubblica Ceca. Foto: sda

Nino Niederreiter ha ricevuto il via libera dai suoi Winnipeg Jets e si unirà quindi alla Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio per i campionati mondiali in corso in Danimarca e Svezia.

Luca Betschart

Dopo l'eliminazione nei quarti di finale dei playoff di NHL, Nino Niederreiter dovrebbe arrivare a Herning e sarà sicuramente a disposizione degli svizzeri nei quarti di finale, ma forse già nell'ultima partita del girone contro il Kazakistan, martedì.

Il 33enne è stato eliminato con i suoi Jets nella sesta partita dei quarti di finale dei playoff contro i Dallas Stars. Nelle 13 partite di playoff ha segnato quattro gol e fornito due assist.

Prenderà il posto del capitano Nico Hischier nella squadra di Patrick Fischer, fuori per infortunio, e porta ulteriore potenza offensiva alla squadra.

«È ovviamente un peccato che i playoff per Nino siano finiti in questo modo, ma per noi è una grande vittoria», ha dichiarato l'Head Coach. «Con la sua esperienza, il suo impegno e le sue qualità di leadership, è un'importante aggiunta alla nostra squadra».

Aeschlimann successivamente nominato

Anche Sandro Aeschlimann andrà ad aggiungersi alla squadra elvetica. Si completa così il trio di portieri con Leonardo Genoni, Stéphane Charlin e Aeschlimann.

Akira Schmid, invece, che ha perso con i Vegas Golden Knights contro gli Edmonton Oilers nel secondo turno dei playoff NHL, non si recherà in Danimarca.

«Schmid vorrebbe comprensibilmente giocare, ma avrebbe bisogno di una o due partite per inserirsi nel torneo dopo il viaggio dal Nord America», spiega il direttore della Nazionale Lars Weibel, sottolineando allo stesso tempo che «l'impegno di Akira per la Nazionale è indiscutibile, lui rimane un'opzione affidabile per il futuro».