L'allenatore della Svezia Sam Hallam stuzzica la Svizzera in vista dei quarti di finale della Coppa del Mondo. KEYSTONE

Ora si fa sul serio. Giovedì sera alle 20h20, nei quarti di finale del Mondiale, la Svizzera ritrova proprio la Svezia. E la Nazionale delle Tre Corone sembra ben consapevole di essere la bestia nera dei rossocrociati.

Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera affronta la Svezia nei quarti di finale del Mondiale, una sfida carica di tensione anche per i precedenti nettamente favorevoli alla Nazionale delle Tre Corone.

La stampa svedese sottolinea il presunto vantaggio mentale della propria nazionale.

Il ct Sam Hallam provoca gli svizzeri ricordando che le recenti finali rossocrociate sono arrivate senza incrociare la Svezia. Mostra di più

«La Svezia non ha mai perso contro la Svizzera nella fase finale di un Mondiale o dei Giochi olimpici. La Svezia ha vinto le ultime nove partite contro la Svizzera nei grandi tornei».

Svezia, Svezia, Svezia.

Lo «Sportbladet», quotidiano svedese, è già entrato nel clima del quarto di finale mondiale contro i rossocrociati. Alla vigilia della grande sfida, il giornale ha rispolverato ogni genere di dato e statistica a favore della Nazionale delle Tre Corone.

Gli elvetici vengono definiti uno storico «avversario da sogno», mentre i gialloblù sono presentati come il loro «spauracchio».

In vista della partita di Zurigo, il quotidiano parla di un «vantaggio mentale chiarissimo ed enorme nei confronti della squadra svizzera».

Hallam fiuta e attacca

Anche il ct Sam Hallam ha già lanciato le prime provocazioni.

«Probabilmente negli ultimi due anni sono arrivati in finale perché non hanno dovuto affrontarci», ha dichiarato l’allenatore svedese in un’intervista.

«È da molto tempo che non li incontriamo ai Mondiali. So che, statisticamente, abbiamo vinto moltissime partite contro la Svizzera», ha aggiunto Hallam, provando a entrare nella testa dei giocatori rossocrociati.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

«Spero che i loro giocatori si rendano conto che dall’altra parte ci siamo noi. Se questo avrà un effetto, per noi sarà positivo».

Anche il fatto che la Svezia abbia già conquistato due ori mondiali a Zurigo viene messo in evidenza.

«Suona benissimo. Faremo quindi del nostro meglio per tenere viva la possibilità di vincere un terzo titolo», ha detto il ct.

Alla fine, però, la sfida non si deciderà sulla carta, bensì sul ghiaccio.

Il quarto di finale mondiale tra Svizzera e Svezia inizierà giovedì alle 20:20 a Zurigo.

Suter assente al warm-up, con la Svezia non dovrebbe esserci

La Svizzera con tutta probabilità dovrà fare a meno di Pius Suter anche nei quarti di finale contro la Svezia.

L’attaccante di St.Louis, infortunatosi durante la terza partita del Gruppo A contro la Germania, stamattina non era presente al warm-up della squadra e non sarà verosimilmente a disposizione di Jan Cadieux.