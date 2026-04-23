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Hockey La Svizzera batte l'Ungheria in amichevole

Swisstxt

23.4.2026 - 22:19

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La Nazionale svizzera di hockey ha battuto 6-1 l'Ungheria in amichevole.

SwissTXT

23.04.2026, 22:19

23.04.2026, 22:41

Gli elvetici hanno aggredito subito i magiari trovando 3 reti in 9', a immagine della sana concorrenza interna in vista della convocazione finale di Cadieux per i Mondiali casalinghi.

Il gol ungherese di Sofron ha invece evidenziato un po' di superbia, subito smaltita dai timbri di Senteler, Le Coultre e Loeffel.

La Nazionale svizzera U18 invece è riuscita a riconquistare la massima categoria dei Mondiali superando 3-2 il Kazakistan, mentre la Svizzera femminile ha perso 5-1 dalla Germania.

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