La Nazionale svizzera di hockey ha battuto 6-1 l'Ungheria in amichevole.
Gli elvetici hanno aggredito subito i magiari trovando 3 reti in 9', a immagine della sana concorrenza interna in vista della convocazione finale di Cadieux per i Mondiali casalinghi.
Il gol ungherese di Sofron ha invece evidenziato un po' di superbia, subito smaltita dai timbri di Senteler, Le Coultre e Loeffel.
La Nazionale svizzera U18 invece è riuscita a riconquistare la massima categoria dei Mondiali superando 3-2 il Kazakistan, mentre la Svizzera femminile ha perso 5-1 dalla Germania.