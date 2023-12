Lara Stalder KEY

La Svizzera ha terminato la sua avventura al torneo delle Cinque Nazioni di Falun con una vittoria.

Impegnate nell’ultima sfida contro la Finlandia, le rossocrociate si sono imposte per 6-3, chiudendo questa edizione al terzo posto con un bilancio di due successi e due sconfitte. A trovare la via del gol per le elvetiche sono state Stalder (poker), Enzler e Zimmermann.

Swisstxt