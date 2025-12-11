Svizzera rsi.ch

Dopo quasi due anni la Svizzera è tornata a battere la Finlandia e lo ha fatto in occasione del secondo match del terzo torneo stagionale del Women’s Euro Hockey Tour.

A Lahti le rossocrociate sono state autrici di una prova di grande carattere, battendo le scandinave con il risultato di 4-3.

Avanti 2-0 poi 3-2 grazie alle reti di Stalder, Lutz (HCAP Women) e Mueller, le elvetiche hanno poi subito il pareggio delle finlandesi, prima di chiudere definitivamente la contesa con il secondo sigillo di serata di Mueller giunto a 51" dall’ultima sirena.