Women’s Euro Hockey Tour La Svizzera femminile batte la Finlandia per la prima volta dopo quasi 2 anni

Swisstxt

11.12.2025 - 20:30

Svizzera
rsi.ch

Dopo quasi due anni la Svizzera è tornata a battere la Finlandia e lo ha fatto in occasione del secondo match del terzo torneo stagionale del Women’s Euro Hockey Tour.

11.12.2025, 20:30

11.12.2025, 20:52

A Lahti le rossocrociate sono state autrici di una prova di grande carattere, battendo le scandinave con il risultato di 4-3.

Avanti 2-0 poi 3-2 grazie alle reti di Stalder, Lutz (HCAP Women) e Mueller, le elvetiche hanno poi subito il pareggio delle finlandesi, prima di chiudere definitivamente la contesa con il secondo sigillo di serata di Mueller giunto a 51" dall’ultima sirena.

