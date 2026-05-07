Thürkauf ha segnato il momentaneo 4-3 Imago

La Svizzera inizia con una vittoria la tappa svedese dell'Euro Hockey Tour. I rossocrociati hanno battuto la Finlandia 5-4 ai rigori grazie alle reti decisive di Rochette e Moy e alle parate di Genoni.

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Grazie a una buona prestazione, la Svizzera ha colto un meritato successo per 5-4 ai rigori sulla Finlandia nella prima partita della tappa svedese dell'Euro Hockey Tour.

Con in pista altri quattro NHLer (Josi, Niederreiter, Hischier e Meier) i rossocrociati sono andati sul 2-0 con Egli e Rochette, prima di essere ripresi dai nordici.

Al secondo punto personale di Rochette ha risposto Maenalanen e a quello di Thürkauf Puljujarvi, pure lui autore di una doppietta.

Ai rigori decisive sono state le trasformazioni di Rochette e Moy e le parate di Genoni.