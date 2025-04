Scena ripetuta 4 volte rsi.ch

Dopo i due successi di Herisau contro la Slovacchia, anche il primo test con la Francia è stato vincente per la Svizzera, che a Marsiglia si è imposta in rimonta per 4-3.

Senza l'infortunato Biasca, con Hofmann al debutto in queste amichevoli e Waeber in porta, i rossocrociati hanno fatto la partita dal primo all’ultimo minuto.

Contro l'andamento del gioco sono però andati due volte sotto a cavallo del gol di Fazzini caduto al 26'.

Nel terzo periodo però il lavoro è stato ripagato dalle reti di Marchon, Simic e Moy, prima che Gallèt rendesse infuocato il finale.