Svizzera Imago

accesso ai quarti di finale, la Svizzera ha superato per 3-2 la Slovacchia chiudendo così al terzo posto il Gruppo A alle spalle di Svezia e Stati Uniti.

SwissTXT Swisstxt

All’indomani del successo con la Germania che ha sancito l’ I rossocrociati hanno gettato le basi per la vittoria nel giro di 22» secondi nel primo periodo grazie alle reti di Wey ed Aeschlimann al 19'. A regalare i tre punti alla squadra di Cadieux è però di fatto stato il 3-0 di Haas al 37', dato che gli slovacchi hanno trovato due reti, la seconda però a soli 10» dalla terza sirena e quindi troppo tardi per completare la rimonta.