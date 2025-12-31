  1. Clienti privati
Hockey La Svizzera batte la Slovacchia

Swisstxt

31.12.2025 - 21:47

Svizzera
Svizzera
Imago

accesso ai quarti di finale, la Svizzera ha superato per 3-2 la Slovacchia chiudendo così al terzo posto il Gruppo A alle spalle di Svezia e Stati Uniti.

SwissTXT

31.12.2025, 21:47

All’indomani del successo con la Germania che ha sancito l’ I rossocrociati hanno gettato le basi per la vittoria nel giro di 22» secondi nel primo periodo grazie alle reti di Wey ed Aeschlimann al 19'. A regalare i tre punti alla squadra di Cadieux è però di fatto stato il 3-0 di Haas al 37', dato che gli slovacchi hanno trovato due reti, la seconda però a soli 10» dalla terza sirena e quindi troppo tardi per completare la rimonta.

I gol più belli di Europa e Conference League nel 2025

23.12.2025

Le reti più belle de LaLiga nel 2025

23.12.2025

Le reti più spettacolari del calcio svizzero nel 2025

23.12.2025

Hockey. GO, ecco il roster de Canada

US Collegiate Select KO. Il Davos non sbaglia! 17esima Coppa Spengler dopo una finale spettacolare

Hockey. Herzog lascia lo Zugo per il Rapperswil

