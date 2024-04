La Svizzera di Sundhage ha esordito con successo nelle qualificazioni a Euro 2025.

Al Letzigrund le rossocrociate hanno sconfitto per 3-1 la Turchia grazie a 3 reti di testa di Calligaris (doppietta) e Buehler. Bachmann e compagne hanno faticato un po’ a carburare ma hanno controllato la sfida per lunghi tratti, meritando ampiamente la vittoria. Nonostante sia il paese ospitante della fase finale, la Svizzera partecipa alle qualificazioni in quanto valide anche per la Nations League, dove cercherà la risalita nella Lega A dopo la retrocessione di un anno fa.

