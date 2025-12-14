  1. Clienti privati
Swiss Ice Hockey Games La Svizzera cade anche contro la Finlandia

Swisstxt

14.12.2025 - 18:26

Nulla da fare per la Svizzera agli Swiss Ice Hockey Games.
KEY

Non sono stati degli Swiss Ice Hockey Games particolarmente felici per la Svizzera, che nell’ultimo incontro ha incassato la terza sconfitta in altrettante partite, questa volta per 4-3 all’overtime contro la Finlandia.

SwissTXT

14.12.2025, 18:26

14.12.2025, 19:35

I rossocrociati hanno così concluso il torneo casalingo di Zurigo, l’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, all’ultimo posto, mentre a trionfare è stata la Svezia.

A segno tra i rossocrociati oggi sono andati Andrighetto, Simion e Haas, autore del 3-3 al 57'46". Puljujarvi, che aveva aperto le marcature, le ha poi chiuse definitivamente al 60'58".

Lugano – Servette 4:2

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Wil – Stade Nyonnais 1:0

Lugano – Servette 4:2

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Wil – Stade Nyonnais 1:0

