Non sono stati degli Swiss Ice Hockey Games particolarmente felici per la Svizzera, che nell’ultimo incontro ha incassato la terza sconfitta in altrettante partite, questa volta per 4-3 all’overtime contro la Finlandia.
I rossocrociati hanno così concluso il torneo casalingo di Zurigo, l’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, all’ultimo posto, mentre a trionfare è stata la Svezia.
A segno tra i rossocrociati oggi sono andati Andrighetto, Simion e Haas, autore del 3-3 al 57'46". Puljujarvi, che aveva aperto le marcature, le ha poi chiuse definitivamente al 60'58".