Oltre 460'000 spettatori sono stati registrati nei 15 giorni di competizioni nelle arene di Zurigo e Friburgo. Keystone

Già prima della finale, l’IIHF e il comitato organizzatore tracciano un bilancio estremamente positivo del Mondiale disputato in Svizzera. Organizzazione, arene e atmosfera sono state giudicate eccezionali.

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Hai fretta? blue News riassume per te Ormai prossimo al termine, il Mondiale di Zurigo e Friburgo è stato considerato un grande successo.

Organizzazione, arene e atmosfera sono state elogiate dall’IIHF.

In 15 giorni sono stati registrati 466’000 spettatori e 250’000 visitatori nelle fan zone.

Il successo è stato favorito anche da piste moderne e pensate per l’hockey. Mostra di più

«Quando si è costretti a chiudere la fan zone perché è già piena molto prima della partita, significa molto», si entusiasma Luc Tardif, presidente dell’IIHF. «Per quanto ne so, non era mai successo prima».

Nel corso dei 15 giorni di competizione sono stati registrati 466’000 spettatori: 299’000 a Zurigo, 167’000 a Friburgo. A questi si aggiungono circa 250’000 visitatori nelle fan zone.

«Siamo orgogliosi di ciò che siamo riusciti a realizzare qui. È stato un successo straordinario sotto ogni punto di vista», riassume Christian Hofstetter, direttore generale del Mondiale.

«L’hockey è uno sport di squadra: senza una squadra non sei nulla». L’ex difensore del Friburgo sottolinea in particolare il ruolo dei 1950 volontari: «Molti visitatori mi hanno parlato di loro, della loro disponibilità e della loro gentilezza».

Arene moderne

La Svizzera ha dimostrato di essere a tutti gli effetti un Paese di hockey.

Un grande vantaggio, rispetto ad esempio alla Danimarca lo scorso anno, è stato rappresentato dalle piste: non arene multifunzionali, ma impianti pensati specificamente per l’hockey. Questo ha permesso di garantire una qualità del ghiaccio ottimale, nonostante le temperature estive.

Tardif ha elogiato anche le moderne arene costruite in Svizzera dall’ultimo Mondiale, disputato 17 anni fa. «Forse si sarebbero potute fare un po’ più grandi», ha detto sorridendo.

Il presidente dell’IIHF ha però affrontato anche temi meno positivi: la concorrenza rappresentata dalla Coppa del mondo prevista dalla NHL a partire dal 2028 e il possibile ritorno di Russia e Bielorussia.

I rapporti con la NHL sono migliori rispetto al passato, ma gli approcci restano diversi.

Nessuno, al di fuori dell’IIHF, si occupa dei tornei in perdita, come quelli femminili o giovanili, né della promozione globale dell’hockey.

«Per questo per noi un Mondiale annuale è indispensabile, perché ci permette di finanziare le altre missioni», ribadisce Tardif.

Un ritorno della Russia?

Il presidente franco-canadese avrebbe sperato che la guerra in Ucraina fosse terminata e che Russia e Bielorussia potessero rientrare entro la fine del suo mandato, prevista in autunno.

Al più tardi a quel punto dovrà essere presa una decisione sulla reintegrazione delle due nazioni. «È importante che tornino, ma non deve accadere troppo presto», spiega.

Ai livelli inferiori, come il Mondiale U18, dove la Bielorussia rientrerà il prossimo anno, il processo è più semplice e rapido rispetto al massimo livello della Coppa del mondo.

«Si pongono questioni legate alla sicurezza e alla posizione dei Paesi ospitanti», precisa Tardif.

«Bisogna capire, ad esempio, se concederanno o meno i visti agli atleti russi e bielorussi».

Sarà certamente necessario discutere anche le modalità, ovvero chi dovrebbe eventualmente lasciare il proprio posto. Un ritorno già in occasione del prossimo Mondiale, in programma a Düsseldorf e Mannheim, non è quindi del tutto escluso, ma una reintegrazione per l’edizione 2028 appare al momento più probabile.

In conclusione, Henrik Bach-Nielsen, responsabile IIHF per la sede di Zurigo, lancia un avvertimento ai prossimi organizzatori. «La Svizzera ha offerto un prodotto eccezionale e ha messo molta pressione sulla Germania», afferma il danese con un sorriso.