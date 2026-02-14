  1. Clienti privati
Hockey La Svizzera in semifinale

Swisstxt

14.2.2026 - 23:28

L'esultanza di Müller
L'esultanza di Müller
KEY

Battuta senza appello soli tre giorni fa dalle stesse avversarie, la Svizzera ha trovato la sua rivincita, superando per 1-0 la Finlandia nei quarti.

SwissTXT

14.02.2026, 23:28

14.02.2026, 23:35

L'accesso alle semifinali vale la certezza di poter lottare per una delle medaglie. Il risultato della Milano Rho Ice Hockey Arena è maturato al termine di una prestazione in cui le rossocrociate hanno ritrovato un grande spirito battagliero, soprattutto sul piano difensivo davanti a Braendli. A regalare una nuova entusiasmante sfida al Canada è stata Mueller, autrice dell'unico gol di serata al 34'17»

