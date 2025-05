I rossocrociato festeggiano la rete di Timo Meier. KEYSTONE

La Svizzera ha trovato la quinta vittoria di fila ai Mondiali di Herning, liquidando 10 a 0 l'Ungheria.

SwissTXT Swisstxt

Con il successo gli elvetici mettono pressione alla Cechia nella lotta al primo posto nel girone.

In un match che ha mostrato una chiara disparità di livello c'è stata gloria un po' per tutti, in particolare per Ambuehl, in gol per il 15esimo mondiale in carriera (tripletta).

Due reti le hanno segnate pure Egli e Meier, mentre un gol l'han firmato Moser, Glauser e Fiala. Da notare che Andrighetto e Malgin sono stati lasciati a riposo. Ora la Svizzera attende le sfide della Cechia e l'arrivo di Niederreiter.