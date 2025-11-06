Ottima prova KEY

Impegnata nella tappa finlandese dell’Euro Hockey Tour, la Svizzera ha iniziato il suo percorso con un’incoraggiante vittoria per 3-1 contro la Finlandia.

SwissTXT Swisstxt

Alla Nokia Arena i rossocrociati si sono resi protagonisti di una partita molto attenta e solida sul piano difensivo, ad immagine di Berra tra i pali, facendo la differenza negli ultimi 12’.

Avanti con un pregevole tiro di Jaeger, imitato qualche minuto dopo da Biasca, i rossocrociati hanno incassato l'1-2 dei finnici con Innala, prima di chiudere i giochi con il punto a gabbia sguarnita di Bertschy.