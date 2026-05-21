  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali La Svizzera si mangia anche l'ostica Gran Bretagna e continua a punteggio pieno

fon

21.5.2026

Knak fa 3-0

Knak fa 3-0

21.05.2026

Cinque vittorie in cinque partite: la Svizzera liquida 4-1 anche la Gran Bretagna, mantiene il punteggio pieno nel Gruppo A e stacca con largo anticipo il pass matematico per i quarti di finale.

Redazione blue Sport

21.05.2026, 22:54

La Svizzera non si ferma. Superando la Gran Bretagna per 4-1, i rossocrociati centrano la quinta vittoria in cinque partite, blindano il punteggio pieno nel Gruppo A e rispondono alla Finlandia (7-1 alla Lettonia).

Con questo successo, il biglietto per i quarti di finale è staccato matematicamente per la nona volta consecutiva, a conferma della stabilità ad alti livelli del movimento elvetico.

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

Contro un avversario nettamente inferiore, gli uomini di Cadieux hanno mostrato grande maturità gestionale. In porta è rientrato Berra (esordio stagionale dopo la polmonite), mentre Suter è rimasto a riposo.

La sfida si sblocca già al 5'05" con Niederreiter, imbeccato da Josi, che firma il suo primo gol nel torneo. Il dominio svizzero produce 18 tiri nel primo tempo e si concretizza a inizio ripresa con il raddoppio ravvicinato di Hischier (21'02").

Al 28'01" arriva anche il 3-0 di Knak, prima che una disattenzione difensiva su contropiede permetta al britannico Waller di accorciare le distanze (34'53").

Nell'ultimo terzo, dopo aver superato senza danni 82 secondi in doppia inferiorità numerica, la Svizzera torna a spingere. Ci pensa Meier a propiziare il definitivo 4-1 al 52'53", servendo a Niederreiter il disco della doppietta personale.

Archiviata la pratica britannica, ora la testa va alla sfida di sabato contro l'Ungheria, prima del gran finale contro la Finlandia per il primo posto nel girone.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda
Il dettaglio sulla principessa Kate che ha colpito tutti nella visita a Reggio Emilia
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno
Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, spunta la richiesta che cambia tutto

Altre notizie

Calcio. Ronaldo campione con l'Al-Nassr

CalcioRonaldo campione con l'Al-Nassr

Calcio. Il GC rimane in Super League

CalcioIl GC rimane in Super League

Hockey. Quinta vittoria della Svizzera

HockeyQuinta vittoria della Svizzera

Tennis. Jil Teichmann vola in semifinale a Rabat

TennisJil Teichmann vola in semifinale a Rabat

Tennis. A Ginevra Ruud-Navone e Bublik-Tien in semifinale

TennisA Ginevra Ruud-Navone e Bublik-Tien in semifinale

Non solo calcio. Il derby più strano d'Inghilterra, lo stadio venduto di nascosto e la rinascita: ecco la storia unica del Brighton & Hove Albion

Non solo calcioIl derby più strano d'Inghilterra, lo stadio venduto di nascosto e la rinascita: ecco la storia unica del Brighton & Hove Albion

Video

Manzambi riceve la medaglia, l'Aston Villa alza la coppa

Manzambi riceve la medaglia, l'Aston Villa alza la coppa

20.05.2026

Friburgo – Aston Villa 0:3

Friburgo – Aston Villa 0:3

UEFA Europa League | Finale | Saison 25/26

20.05.2026

Rogers infligge il colpo del KO?

Rogers infligge il colpo del KO?

20.05.2026

Buendía raddoppia per l'Aston Villa nei recuperi del primo tempo

Buendía raddoppia per l'Aston Villa nei recuperi del primo tempo

20.05.2026

Manzambi riceve la medaglia, l'Aston Villa alza la coppa

Manzambi riceve la medaglia, l'Aston Villa alza la coppa

Friburgo – Aston Villa 0:3

Friburgo – Aston Villa 0:3

Rogers infligge il colpo del KO?

Rogers infligge il colpo del KO?

Buendía raddoppia per l'Aston Villa nei recuperi del primo tempo

Buendía raddoppia per l'Aston Villa nei recuperi del primo tempo

Più video