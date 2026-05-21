Knak fa 3-0 21.05.2026

Cinque vittorie in cinque partite: la Svizzera liquida 4-1 anche la Gran Bretagna, mantiene il punteggio pieno nel Gruppo A e stacca con largo anticipo il pass matematico per i quarti di finale.

Redazione blue Sport fon

La Svizzera non si ferma. Superando la Gran Bretagna per 4-1, i rossocrociati centrano la quinta vittoria in cinque partite, blindano il punteggio pieno nel Gruppo A e rispondono alla Finlandia (7-1 alla Lettonia).

Con questo successo, il biglietto per i quarti di finale è staccato matematicamente per la nona volta consecutiva, a conferma della stabilità ad alti livelli del movimento elvetico.

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Contro un avversario nettamente inferiore, gli uomini di Cadieux hanno mostrato grande maturità gestionale. In porta è rientrato Berra (esordio stagionale dopo la polmonite), mentre Suter è rimasto a riposo.

La sfida si sblocca già al 5'05" con Niederreiter, imbeccato da Josi, che firma il suo primo gol nel torneo. Il dominio svizzero produce 18 tiri nel primo tempo e si concretizza a inizio ripresa con il raddoppio ravvicinato di Hischier (21'02").

Al 28'01" arriva anche il 3-0 di Knak, prima che una disattenzione difensiva su contropiede permetta al britannico Waller di accorciare le distanze (34'53").

Nell'ultimo terzo, dopo aver superato senza danni 82 secondi in doppia inferiorità numerica, la Svizzera torna a spingere. Ci pensa Meier a propiziare il definitivo 4-1 al 52'53", servendo a Niederreiter il disco della doppietta personale.

Archiviata la pratica britannica, ora la testa va alla sfida di sabato contro l'Ungheria, prima del gran finale contro la Finlandia per il primo posto nel girone.