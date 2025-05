La Svizzera incassa il secondo successo ai Mondiali (foto d'archivio). KEYSTONE

La Svizzera ha ingranato la seconda ai Mondiali. Gli uomini di Fischer hanno centrato il secondo successo e sono saliti a 7 punti nel Gruppo B battendo e sorpassando gli Stati Uniti per 3 a 0.

SwissTXT Swisstxt

Con Fiala inserito in prima linea al posto di Meier (finito in seconda, e con Hofmann in sovrannumero) la Svizzera ha finalmente convinto per praticamente tutti i 60 minuti e con la vittoria su una delle più forti del girone si conferma in lotta per il primo posto.

Genoni ha potuto pure festeggiare il primo shutout elvetico. Giovedì con la Germania servirà un'altra prova di carattere.

In Danimarca Fiala brilla già

Come detto, a Herning, dopo un inizio di marca americana, a suonare la riscossa ci ha pensato Fiala, giunto in Danimarca da appena 24 ore.

L'attaccante dei Kings ha colpito un palo che ha fatto da preludio al vantaggio di Riat e ha poi dato l'assist a Siegenthaler per il 2 a 0.

Nel secondo tempo stavolta gli elvetici non hanno vacillato, ma hanno anzi creato parecchio andando più volte vicini alla terza segnatura (altro lego colpito da Jaeger).

Il gol è poi arrivato con merito nel terzo periodo con Kukan, che ha chiuso i conti al 51'51'' battendo Daccord con un tiro deviato da un difensore.