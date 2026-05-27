Jäger sigla il 3-2 26.05.2026

Sette su sette! La Svizzera ha concluso la fase preliminare dei Mondiali con una vittoria per 4-2 contro una Finlandia resistente, che ha dato loro filo da torcere. A differenza delle Olimpiadi, Roman Josi e compagni hanno dimostrato la loro maturità per evitare un'altra delusione contro il «Leijonat». Ecco tre punti da ricordare della partita di martedì a Zurigo.

Nicolas Larcheveque Nicolas Larchevêque

Ci è piaciuto...

... il modo in cui gli svizzeri sono partiti in quarta. Prima del lancio del primo disco, ci siamo chiesti se le due squadre avrebbero dato il massimo, sapendo che la vincente avrebbe affrontato la Svezia nei quarti di finale di giovedì.

Ma la squadra di Jan Cadieux ha subito messo a tacere questi dubbi. «Non è nella nostra mentalità giocare una partita per poi perderla. Non ha senso», ha insistito Christoph Bertschy.

Dopo appena 40 secondi di gioco, Attilio Biasca ha aperto le marcature con una sottile deviazione sul tiro di Dominik Egli.

E dopo meno di quattro minuti, il punteggio era già di 2-0 grazie al sontuoso tiro di Ken Jäger.

Intontiti, i finlandesi hanno impiegato molto tempo per riprendersi, alzando il tono e l'impatto fisico solo a metà partita.

Come nella partita d'esordio contro gli Stati Uniti (vittoria per 3-1), contro i quali la Svizzera è passata in vantaggio dopo soli due minuti, è bastato questo per far infervorare i 10'000 tifosi presenti alla Swiss Life Arena.

Con un inizio del genere e la folla che li sostiene come un sol uomo, la squadra della Nati sembra quasi imbattibile.

Ora però inizia un nuovo torneo, con un pericoloso quarto di finale contro la Svezia, la «bestia nera» degli elvetici. «L'attenzione è rivolta a noi. Se facciamo il nostro gioco, possiamo battere chiunque», ha avvertito Janis Moser.

Le nostre tre stelle della partita ⭐️ Ken Jäger . Con due gol - tra cui quello vincente a tre minuti dal termine - e un assist, il futuro attaccante dell'HC Davos è stato l'artefice della vittoria della Svizzera. Avendo già segnato contro la stessa Finlandia nella frustrante eliminazione ai Giochi Olimpici (3-2 ai supplementari), il grigionese si è «vendicato» alla perfezione.

⭐️ Aleksander Barkov. Dopo sei partite con altrettanti assist, il capitano dei Florida Panthers e della Finlandia ha finalmente aperto il suo conto dei gol in questi Mondiali con una doppietta. È stata una sveglia tempestiva per la squadra nordica, che giovedì affronterà la Repubblica Ceca nei quarti di finale.

⭐️ Timo Meier. Autore di due assist, il solido attaccante appenzellese è stato protagonista anche martedì. La sua energia e la sua potenza sui fianchi sono state un vero grattacapo per la squadra svedese. Il suo contributo sarà senza dubbio fondamentale nella fase a eliminazione diretta. Mostra di più

Cosa non ci è piaciuto...

... i brutti ricordi dei Giochi Olimpici sono tornati a perseguitarci. Sul 2-0, quando è suonata la prima sirena, pensavamo che la Svizzera ci avrebbe regalato un altro spettacolo.

Ma i demoni di Milano dello scorso febbraio, i ricordi della frustrante eliminazione ai tempi supplementari nei quarti di finale contro questa stessa Finlandia dopo essere stati in vantaggio di due gol, sono quasi riemersi sulle rive della Limmat.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

Se Artturi Lehkonen è stato il tormentone dei Giochi Olimpici, è stato Aleksander Barkov, a segno due volte (33° e 36°), a risvegliare i fantasmi olimpici elvetici.

Il capitano dei Florida Panthers e della squadra nordica ha dato filo da torcere a Nico Hischier e compagni nei momenti peggiori. I suoi due gol sono arrivati pochi secondi dopo due grandi occasioni sprecate dalla Svizzera (quella dell'alto vallesano al 32° e quella di Nino Niederreiter al 36°).

È difficile da credere, ma il tiro di Nico Hischier non è finito in fondo alla rete... KEYSTONE

Da quel momento in poi, la bella macchina rossocrociata sembra bloccarsi. «Forse abbiamo perso la strada per dieci minuti nel secondo periodo, ma nel complesso è stata una partita molto importante», ha ammesso l'allenatore Jan Cadieux.

È stato un campanello d'allarme per gli svizzeri, che sembravano complicarsi la vita da soli. E arriva nel momento perfetto, poco prima della fase del torneo in cui «conta davvero».

«Questa è chiaramente la partita di cui avevamo bisogno prima dei quarti di finale. Bisogna dare credito alla Finlandia, che ha un'ottima squadra», ha dichiarato Damien Riat.

«È stato un buon test per noi. Abbiamo mantenuto la calma e questo dimostra che siamo fiduciosi», ha analizzato Janis Moser. Prima di aggiungere: «Sappiamo che, in questo tipo di partite, è sempre tutto molto combattuto e bisogna essere pazienti».

Il fattore X

La verve svizzera.

Come nel suo torneo, la Svizzera ha dimostrato «grande maturità e carattere», secondo Jan Cadieux, vincendo martedì. Ma è stata anche colpita da un grado di successo sconcertante, con i gol di Ken Jäger e Attilio Biasca all'inizio.

La Finlandia, invece, ha mancato diverse occasioni, soprattutto nel primo terzo, quando Jesse Puljujärvi del Ginevra ha perso il duello con Reto Berra.

La Nazionale ha così concluso la fase a gironi con statistiche a dir poco impressionanti, vantando sia il miglior attacco (39 gol segnati) che la difesa più inespugnabile (solo 7 gol subiti) del Mondiale.

Quattro attaccanti della squadra sono anche tra i primi 10 marcatori: Sven Andrighetto (13 punti), Timo Meier (11 punti), Denis Malgin (10 punti) e Nico Hischier (9 punti).

Possono inoltre contare su una panchina profonda, con terzetti offensivi che possono essere tutti pericolosi. Di conseguenza, 15 giocatori svizzeri hanno già trovato la rete dall'inizio del torneo.

«È sempre molto importante avere quattro linee che possono segnare e contribuire alle vittorie. È un buon segno», ha insistito Moser. La Svezia è avvertita.