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50esima presenza ai Mondiali La Svizzera travolge la Germania nel segno di Genoni: «Funziona tutto a meraviglia»

SDA

19.5.2026 - 07:57

Leonardo Genoni è stato una riserva sicura anche contro la Germania.
Leonardo Genoni è stato una riserva sicura anche contro la Germania.
Foto: Keystone

Cinquanta presenze ai Mondiali e una vittoria schiacciante per 6-1 contro la Germania, ma Leonardo Genoni non guarda ai numeri. Il portiere dello Zugo si gode il successo, lasciando le statistiche ai registri storici.

Keystone-SDA

19.05.2026, 07:57

19.05.2026, 08:04

Leonardo Genoni è di umore scherzoso dopo la partita: «Ho ricevuto una grande torta prima del match e ora non vedo l'ora di mangiarla», dice all'agenzia di stampa Keystone quando gli viene chiesto della sua 50esima presenza ai Campionati del Mondo.

Il tutto prima di ammettere: «Non ne avevo idea!».

Il 38enne portiere dello Zugo, che partecipa al suo 12esimo Mondiale, non dà molta importanza alle statistiche.

Eppure i suoi numeri, soprattutto nel recente passato, sono più che impressionanti.

Nelle ultime otto partite del Campionato del Mondo - compresi i tempi supplementari della finale dello scorso anno contro gli Stati Uniti (0-1) – ha subito solo quattro gol. Quando gli si chiede un commento a riguardo, taglia corto: «Mi piacciono i tre punti».

Dichiarazioni che illustrano perfettamente il carattere dell'estremo difensore.

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Keystone

Commentando la sfida, analizza: «All'inizio è stata una partita dura, poi è arrivato l'1-0. È stato l'episodio che ha sbloccato la situazione, e da lì in poi ogni tiro è andato a segno».

Gli svizzeri hanno poi dilagato nel terzo tempo, passando sul 6-0. I tedeschi sono riusciti a segnare solo al 56', siglando il gol dell'1-6; è mancato quindi poco per il 13esimo shutout di Genoni ai Mondiali.

Ma, com'è prevedibile, per lui questo non è importante: «Non importa», sottolinea. D'altronde, non era andata diversamente l'anno scorso, sempre contro la Germania, quando subì la rete dell'1-5 al 59' minuto.

«Abbiamo una grande squadra»

Genoni preferisce invece spostare l'attenzione sui meriti collettivi per spiegare le sue ottime prestazioni ai Mondiali, dove un anno fa, in occasione della medaglia d'argento, è stato nominato MVP del torneo: «Abbiamo una grande squadra, il meccanismo funziona molto bene. Inoltre, giochiamo molte partite di fila in situazioni simili. Nell'hockey su ghiaccio internazionale non si concedono molte occasioni, il che rende il compito più facile per un portiere, anche se i tiri e gli avversari sono di alto livello».

In ogni caso, si potrà contare su Genoni anche per i restanti Mondiali in casa.

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