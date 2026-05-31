Cadieux
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C'è logicamente grande delusione in casa Svizzera dopo l'ennesima sconfitta in finale.
«E' veramente dura. Oggi la possibilità era più grande delle altre volte», ha esordito Genoni. «Al momento c'è solo tanta delusione – ha confermato Josi, MVP del torneo – Ci credevamo tutti che potevamo vincere, anche per i nostri tifosi che si meritavano questo titolo». «Purtroppo ci è mancato il gol – ha analizzato Cadieux – Abbiamo provato a liberarci della pressione ma lo volevamo così tanto che alla fine questo ci ha bloccato. Fa male ma dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo mostrato».