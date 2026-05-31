«E' veramente dura. Oggi la possibilità era più grande delle altre volte», ha esordito Genoni. «Al momento c'è solo tanta delusione – ha confermato Josi, MVP del torneo – Ci credevamo tutti che potevamo vincere, anche per i nostri tifosi che si meritavano questo titolo». «Purtroppo ci è mancato il gol – ha analizzato Cadieux – Abbiamo provato a liberarci della pressione ma lo volevamo così tanto che alla fine questo ci ha bloccato. Fa male ma dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo mostrato».