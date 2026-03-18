Il Rapperswil ha superato gli Orsi. KEYSTONE

È il Rapperswil a completare il quadro delle otto squadre che dipsuteranno i playoff.

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I Lakers hanno eliminato il Berna nella doppia sfida del 2o turno dei play-in vincendo il ritorno in casa per 4-0 dopo aver sbancato 2-1 la PostFinance Arena, mandando in vacanza gli Orsi.

I sangallesi, settimi della regular season, ai quarti se la vedranno con il Friborgo mentre sarà lo Zugo ad affrontare il Davos capolista, con le serie che prenderanno il via venerdì.

Sabato sarà invece il turno del Lugano, impegnato in casa dello Zurigo, e di Ginevra e Losanna.