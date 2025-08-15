  1. Clienti privati
Hockey L’Ambrì batte 4 a 1 lo Chaux-de-Fonds

Paolo Beretta

15.8.2025

Nella foto d'archivio Michael Joly.
© Ti-Press / Ti-Press

Doppietta di Joly, nel secondo test si esalta anche Lukas Landry, il figlio d’arte in prova ai biancoblù.

SwissTXT

15.08.2025, 22:22

L’Ambrì ha vinto anche la sua seconda amichevole del presason, giocata alla Patinoire des Mélèzes contro lo Chaux-de-Fonds e terminata 4-1 in favore dei biancoblù.

A sbloccare il confronto ci ha pensato il Landry più piccolo, Lukas (fratello di Manix), che e si sta allenando con la squadra ma che (per ora) non è sotto contratto con l’HCAP.

Per convincere definitivamente Luca Cereda e la dirigenza leventinese, dopo il pari di Loosli e il 2-1 di Tierney, il 20enne ha confezionato pure due assist a Joly, terzo componente di un tridente formatosi per intero ai Gatineau Olympiques.

Per il canadese sono stati i primi due sigilli con la casacca dell’Ambrì, che senza Senn, Zgraggen, Kostner, DiDomenico e Bürgler non ha rischiato nulla contro i neocastellani.

