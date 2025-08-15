Nella foto d'archivio Michael Joly. © Ti-Press / Ti-Press

Doppietta di Joly, nel secondo test si esalta anche Lukas Landry, il figlio d’arte in prova ai biancoblù.

SwissTXT Paolo Beretta

L’Ambrì ha vinto anche la sua seconda amichevole del presason, giocata alla Patinoire des Mélèzes contro lo Chaux-de-Fonds e terminata 4-1 in favore dei biancoblù.

A sbloccare il confronto ci ha pensato il Landry più piccolo, Lukas (fratello di Manix), che e si sta allenando con la squadra ma che (per ora) non è sotto contratto con l’HCAP.

Per convincere definitivamente Luca Cereda e la dirigenza leventinese, dopo il pari di Loosli e il 2-1 di Tierney, il 20enne ha confezionato pure due assist a Joly, terzo componente di un tridente formatosi per intero ai Gatineau Olympiques.

Per il canadese sono stati i primi due sigilli con la casacca dell’Ambrì, che senza Senn, Zgraggen, Kostner, DiDomenico e Bürgler non ha rischiato nulla contro i neocastellani.