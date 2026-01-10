L'Ambrì ha centrato la terza vittoria consecutiva.
Alla Gottardo Arena i leventinesi hanno avuto la meglio all'overtime sul Rapperswil per 4-3 grazie alla rete di Zwerger.
In pista con lo stesso line-up, i biancoblù hanno visto terminare dopo 139' l'imbattibilità di Wuethrich, battuto all'11'43" da Kellenberger.
I padroni di casa hanno poi ribaltato la situazione a cavallo della prima pausa con gli spunti di Joly e DiDomenico, autore nel terzo tempo anche del 3-3.
In classifica l'HCAP resta al 13o posto, ma sale a quota 45 punti e si porta a -1 dal Kloten.