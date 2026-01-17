Nel giorno della presentazione del nuovo DS Lars Weibel e del nuovo corso, l'Ambrì ha masticato amaro.
Davanti ai propri tifosi e sotto i riflettori accesi per la presentazione del nuovo direttore sportivo Lars Weibel, i biancoblù si sono fatti sfuggire di mano una partita che sembrava in controllo. Contro il Kloten, nello scontro diretto, è arrivata una sconfitta pesante per 4-2, maturata dopo una rimonta che brucia.
La partenza era stata da sogno. Bastano tre minuti a Lukas Landry per accendere l’entusiasmo sugli spalti, poi al 12’ DiDomenico raddoppia sfruttando una situazione di 5 contro 3. L’Ambrì vola, ,a è un’illusione che dura poco.
Prima della sirena del primo tempo, infatti, gli Aviatori rimettono tutto in discussione. Morley e Puhakka, due dei soli quattro stranieri schierati dal Kloten, colpiscono e ristabiliscono la parità, gelando la Gottardo Arena.
Nel periodo centrale arriva la svolta definitiva. Ancora Morley completa la rimonta, poi Ramel firma l’allungo che spezza le gambe ai leventinesi. Nel finale, con l’Ambrì sbilanciato alla ricerca del pareggio, Meier chiude i conti a porta vuota.
I biancoblù restano così al 13esimo posto con 46 punti, e il distacco dagli Aviatori - 12esimi - si allarga a quattro lunghezze.