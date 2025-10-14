  1. Clienti privati
Nuovo ds a interim L'Ambrì ringrazia Duca e Cereda e sulla panchina proseguirà col duo Landry-Matte

Swisstxt

14.10.2025 - 14:26

L'AMbrì saluta e ringrazia l'ex allenatore e ds.
L'AMbrì saluta e ringrazia l'ex allenatore e ds.
Keystone

L’Ambrì Piotta ha pubblicato un comunicato di ringraziamento per Paolo Duca e Luca Cereda, senza precisare le modalità della separazione, e ha definito l'assetto tecnico per il proseguo della stagione.

SwissTXT

14.10.2025, 14:26

14.10.2025, 15:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L’Ambrì Piotta ha pubblicato un comunicato di ringraziamento per Paolo Duca e Luca Cereda e ha definito l'assetto tecnico per il proseguo della stagione.
  • Nel comunicato, il club sottolinea che in otto anni Duca e Cereda hanno contribuito alla rinascita sportiva dell'HCAP, consolidandolo tra le realtà più solide dell’hockey svizzero.
  • La società li ringrazia per impegno, professionalità, dedizione, umiltà e per i valori trasmessi a tifosi, partner e sponsor.
  • Confermati Éric Landry e René Matte alla guida della prima squadra; Alessandro Benin nominato direttore sportivo ad interim.
Mostra di più

Le modalità della separazione non sono ancora note, ma l'Ambrì Piotta ha finalmente dedicato un comunicato di ringraziamento a Paolo Duca e Luca Cereda.

Lombardi rimette il mandato. Rivoluzione ad Ambrì: via Duca e Cereda, la squadra affidata agli assistenti

Lombardi rimette il mandatoRivoluzione ad Ambrì: via Duca e Cereda, la squadra affidata agli assistenti

«In 8 anni, il duo ha contribuito alla rinascita e alla crescita del club a livello sportivo, consolidando l'HCAP come una delle realtà più solide dell'hockey svizzero», si legge.

Oltre agli obiettivi raggiunti, vengono ringraziati «per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati, per le emozioni regalate, per la loro umiltà e senso del dovere e per aver trasmesso a tutti i tifosi, partner e sponsor i valori della società».

Éric Landry e René Matte sono stati confermati in panchina, mentre Alessandro Benin - sino a ora assistente ds e responsabile squadra - assumerà invece il ruolo di Direttore Sportivo a interim.

Il club leventinese «pone al centro il bene dell’organizzazione e della sua comunità. Per questo motivo intende dare il tempo necessario alla nuova guida tecnica e sportiva di dimostrare il loro valore e di guidare la squadra con i migliori risultati sportivi».

Ambrì: via ds e allenatore. Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

Ambrì: via ds e allenatorePaolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»

Il comunicato della società

L'Hockey Club Ambrì Piotta comunica che Paolo Duca (Direttore Sportivo) e Luca Cereda (Head Coach) hanno concluso il proprio incarico alla guida dell’area sportiva della prima squadra.

In otto anni di collaborazione, il duo ha contribuito in modo decisivo alla rinascita e alla crescita del club a livello sportivo, consolidando l’Hockey Club Ambrì-Piotta come una delle realtà più solide del panorama hockeistico svizzero.

Duke e Cere nel loro mandato hanno raggiunto diversi risultati di rilievo:

  • Consolidato l’identità sportiva
  • Valorizzato il vivaio e sviluppato giovani talenti, dando loro la possibilità di crescere e di ottenere ingaggi in squadre più blasonate
  • Rafforzato i processi sportivi e organizzativi
  • Raggiunto la qualifica ai playoff e vinto una partita di post-season dopo 13 anni
  • Qualifica alla Champions Hockey League
  • Vittoria della Coppa Spengler a distanza di 23 anni dall'ultimo titolo
  • Promosso i valori intrinsechi del club quali le radici, l’identità, lo spirito della Valle, l’etica del lavoro e il lavoro di squadra
Mostra di più

Il Club esprime a Paolo e Luca un ringraziamento sincero per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati, per le emozioni regalate, per la loro umiltà e senso del dovere e per aver trasmesso a tutti i tifosi, partner e sponsor i valori della società, formulando loro i migliori auguri per i futuri percorsi professionali.

Grazie Duke, grazie Cere.

