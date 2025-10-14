L'AMbrì saluta e ringrazia l'ex allenatore e ds. Keystone

L’Ambrì Piotta ha pubblicato un comunicato di ringraziamento per Paolo Duca e Luca Cereda, senza precisare le modalità della separazione, e ha definito l'assetto tecnico per il proseguo della stagione.

Le modalità della separazione non sono ancora note, ma l'Ambrì Piotta ha finalmente dedicato un comunicato di ringraziamento a Paolo Duca e Luca Cereda.

«In 8 anni, il duo ha contribuito alla rinascita e alla crescita del club a livello sportivo, consolidando l'HCAP come una delle realtà più solide dell'hockey svizzero», si legge.

Oltre agli obiettivi raggiunti, vengono ringraziati «per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati, per le emozioni regalate, per la loro umiltà e senso del dovere e per aver trasmesso a tutti i tifosi, partner e sponsor i valori della società».

Éric Landry e René Matte sono stati confermati in panchina, mentre Alessandro Benin - sino a ora assistente ds e responsabile squadra - assumerà invece il ruolo di Direttore Sportivo a interim.

Il club leventinese «pone al centro il bene dell’organizzazione e della sua comunità. Per questo motivo intende dare il tempo necessario alla nuova guida tecnica e sportiva di dimostrare il loro valore e di guidare la squadra con i migliori risultati sportivi».

Il comunicato della società

L'Hockey Club Ambrì Piotta comunica che Paolo Duca (Direttore Sportivo) e Luca Cereda (Head Coach) hanno concluso il proprio incarico alla guida dell’area sportiva della prima squadra.

In otto anni di collaborazione, il duo ha contribuito in modo decisivo alla rinascita e alla crescita del club a livello sportivo, consolidando l’Hockey Club Ambrì-Piotta come una delle realtà più solide del panorama hockeistico svizzero.

Duke e Cere nel loro mandato hanno raggiunto diversi risultati di rilievo: Consolidato l’identità sportiva

Valorizzato il vivaio e sviluppato giovani talenti, dando loro la possibilità di crescere e di ottenere ingaggi in squadre più blasonate

Rafforzato i processi sportivi e organizzativi

Raggiunto la qualifica ai playoff e vinto una partita di post-season dopo 13 anni

Qualifica alla Champions Hockey League

Vittoria della Coppa Spengler a distanza di 23 anni dall'ultimo titolo

Promosso i valori intrinsechi del club quali le radici, l'identità, lo spirito della Valle, l'etica del lavoro e il lavoro di squadra

Il Club esprime a Paolo e Luca un ringraziamento sincero per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati, per le emozioni regalate, per la loro umiltà e senso del dovere e per aver trasmesso a tutti i tifosi, partner e sponsor i valori della società, formulando loro i migliori auguri per i futuri percorsi professionali.

Grazie Duke, grazie Cere.