L'Ambrì targato Landry ha colto a Kloten il suo terzo successo nelle ultime quattro partite imponendosi alla Swiss Arena per 3-1. Una buona prestazione questa volta ha premiato il Lugano, che torna da Losanna con un importante successo.
Ad aprire lo score è stato Manix Landry al 18', imitato – dopo un periodo centrale senza troppi sussulti – al 46' dal fratello Lukas, che ha firmato il raddoppio in shorthand.
Immediata poi la reazione dopo il gol di Derungs, che al 49' ha provato a riaprire la contesa per gli Aviatori, con Zwerger che ha di fatto chiuso i conti meno di 2' dopo con il definitivo punto del 3-1.
La buona prova del Lugano premiata coi tre punti
Dal canto loro i bianconeri hanno piegato i vodesi, al 5o ko in 6 incontri, con un netto 5-1.
La squadra di Mitell ha trovato il vantaggio con Peltonen in 4c5, a cui ha però subito risposto Riat ancora nella stessa penalità.
Prima della prima pausa Carrick ha però riportato in vantaggio gli ospiti.
Due reti di Stanford, intercalate dal punto di Morini al 46', hanno poi definito lo score finale, ottenuto anche grazie all'ennesima prova di spessore Schlegel tra i pali.