L'Ambrì ha annunciato di avere ingaggiato Eric Landry in qualità di secondo assistente allenatore e Corsin Camichel come mental coach.

Entrambi in carriera hanno vestito la maglia biancoblù, il canadese per due inverni (2010-12, quando ha chiuso la carriera) mentre il grigionese per 6 anni e mezzo tra il 2001 e il 2009. Il 48enne negli ultimi tre campionati ha ricoperto il ruolo di head coach dei Ticino Rockets, mentre il 42enne dopo aver iniziato ad allenare a livello giovanile si è poi concentrarsi sugli aspetti mentali della performance seguendo alcuni singoli atleti.

