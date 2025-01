Allenspach KEY

Nell'unico match di NL disputato in giornata, il Langnau ha superato 3-1 il Rapperswil, consolidando così il 10o posto in classifica.

I Tigrotti sono saliti a quota 54 punti in classifica, 4 in più di Ginevra e Ambrì e 9 in più del Lugano.