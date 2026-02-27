Ha dovuto aspettare il 6o giro ma alla fine Lars Steiner ha sentito chiamare il suo nome. Primo e unico giocatore svizzero selezionato in questo draft 2026, l’attaccante di 18 anni è infatti stato scelto dai St.Louis Blues in 171a posizione. Cresciuto nel Davos, con cui ha firmato un contratto fino al 2028, il grigionese ha disputato l’ultima stagione in QMJHL con gli Huskies di Rouyn-Noranda (6a punti in 61 partite). Sono stati scelti, entrambi dai Florida Panthers, anche il lituano Simas Ignatavicius (Servette) e Ryder Cali (figlio dell’ex Ladies Fiona McLeod).