Dominic Zwerger dovrà rimanere a riposo. Keystone

Lunedì pomeriggio l'attaccante dell'Ambrì Piotta Dominic Zwerger è stato coinvolto in un incidente stradale a Biasca. Il 27enne ha riportato solo ferite lievi.

Come annunciato dall'Ambrì Piotta, lunedì pomeriggio, a Biasca, il giocatore austriaco Dominic Zwerger è stato vittima di un incidente stradale.

Secondo le informazioni fornite dal club, l'incidente è stato provocato da un'automobilista che proveniva da una via secondaria e che ha tagliato la strada al 27enne, causando un impatto frontale.

Fortunatamente Zwerger non ha subito gravi infortuni, tuttavia «sarà sicuramente indisponibile per qualche giorno, dopodiché sarà rivalutato giorno per giorno».

Nelle prossime partite chiave per la qualificazione ai Play-In, i biancoblù dovranno dunque fare a meno dell'austriaco con licenza svizzera, in questa stagione autore di 4 reti e 16 assist nelle 34 partite disputate.