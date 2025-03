Fanny Rask freshfocus

Per il secondo anno di fila le HCAP Girls si sono qualificate per le semifinali dei playoff di Women’s League.

Swisstxt

Dopo la vittoria in gara-1 le leventinesi si sono imposte per 3-2 all’overtime alla Swiss Life Arena, dove hanno così eliminato ai play-in le campionesse svizzere in carica dello Zurigo.

Sotto a inizio secondo periodo, le padrone di casa hanno girato il risultato al 54'20" con Polenska. Le biancoblù non si sono tuttavia date per vinte e in powerplay hanno trovato il pareggio al 59’56", prima di risolvere la contesa con una pregevole azione di Rask al 69'09".