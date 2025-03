Losanna-Langnau freshfocus

Due settimane senza impegni ufficiali non hanno intorpidito Losanna e Zurigo, le prime due della regular season.

Swisstxt

Come nei quattro precedenti stagionali, i vodesi hanno imposto la loro legge al Langnau anche in gara-1 dei playoff: ai Tigrotti va però riconosciuto il merito di aver lottato fino all’ultimo, come testimonia il 4-3 finale. Avanti 2-0 prima e 3-2 poi, i vodesi si sono fatti riacciuffare sul 3-3, salvo poi spuntarla con Kahun.

Senza storia, invece, il primo atto del derby tra ZSC e Kloten, chiusosi sul punteggio di 5-1 grazie anche alla doppietta di Balcers.